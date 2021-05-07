  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başkan Erdoğan'dan kritik temas
Afrika ülkesi, Portekiz askerlerine kapıyı açtı
Fransa'dan Türkiye kararı! Listeye eklediler
Euro 2020 şampiyonluk kupası Bakü sokaklarında!
Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 17:39:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-7 Operasyonu" kapsamında, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?
Oruç

Kadir Gecesi okunacak dualar neler? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır?

Kadir Gecesi 2021. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir Kadir Gecesi. Rabbimiz Kadir Gecesi’ne ilişkin Kadir Sure..
İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak
Teknoloji

İsmail Demir bombayı patlattı: SİPER'den önce yapılacak

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER Yüksek İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nden önce 100 kilometre menzilli ve 20 kilometre irtifa ..
Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor
Gündem

Sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor

Türkiye'de hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Yarın Marmara ve İstanbul’da da yağış beklenirken yurdun bazı bölümlerine kar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay