  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 12:09:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı, CHP'li iki belediye meclis üyesini görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle ile Şehitkamil Bele..
Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir
Gündem

Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerin arka planını anlattı ve uyardı: Yemin töreninde kan gövdeyi götürebilir

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları ..
İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu: Devletimize karşı bir tezgahla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay