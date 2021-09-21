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Aktüel Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Aktüel

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Eren operasyonları ile 2021 yılında terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Operasyonlarda 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 12:23:00 -
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Eren operasyonlarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yurt içinde Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korcuları birlikte yürütülen Eren Operasyonlarıyla PKK-KCK Terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Operasyonlarla yurt içinde terörist sayısı her geçen gün azalırken,örgütün sığınak, barınak, mağaraları da imha edildi. Bu kapsamda; 2020 yılı Ocak - Eylül döneminde 649 sığınak, mağara ve yer altı deposu bulunarak imha edilmişken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 51 artış ile 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu tespit edildi ve tamamı imha edildi." denildi.

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