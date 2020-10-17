Terör örgütü PKK'ya ağır darbe
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.