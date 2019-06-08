Terör örgütü PKK'nın kritik ismi öldürüldü Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır'da düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine de operasyon Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi. Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha e

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