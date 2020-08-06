Terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık! HDP ve feminist gruplardan ses yok

Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla tükenme noktasına gelen terör örgütü PKK'dan büyük alçaklık. Hain örgüt çocuk yaşta kaçırdığı çok sayıda kız çocuğunu cepheye sürüyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu. Art arda düzenlenen operasyonlarla adeta beli kırılan kalleş terör örgütü, küçük kız çocuklarını kandırıp dağa çıkardı.

Örgüt, küçük çocukları silah altına alıyor

Henüz 12-13 yaşlarında olan küçük çocukları silah altına alan PKK'lı teröristler, dağda çekilen fotoğrafları kendi medyaları üzerinden servis etti.

"Türk askeri çocukları öldürdü" denilecek

PKK'lı teröristlerin küçük çocukları silahlandırıp Türk askerine karşı sahaya sürmesi, örgütün alçak planlarını da ortaya serdi. Hain planlar yapan PKK elebaşları büyük bir titizlikle Türk askerinden saklanırken, küçük kızlar sahaya sürülecek ve Mehmetçik'in küçük çocukları öldürdüğüne dair yalan haberler servis ettirilecek.

HDP'den ve feminist gruplardan ses yok

PKK'lı teröristlerin 14 küçük çocuğu silahlandırıp dağa çıkarması karşısında örgütün siyasi kanadı HDP sessizliğe gömüldü. Çocuklarla ilgili sürekli yalan haberler üzerinden sokaklara dökülen feminist gruplar da PKK'lı alçakların kız çocuklarını dağa kaçırması karşısında sessiz kalmayı tercih etti.