Terör örgütü PKK-YPG'den sahibi ABD'ye büyük kazık

Terör örgütü PKK-YPG'nin katil Esed rejimine petrol sattığı ortaya çıktı. Rejime yakınlığı ile bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla Deyrizor ve Haseke bölgeleri üzerinden gerçekleştirilen pazarlığın ABD'den gizlenerek yapıldığı öğrenildi.

Örgüt tarafından Deyrizor ve Haseke bölgelerinden getirilen petrol Katırcı'nın şirketine ait nakliye araçlarına yüklenerek rejimin kontrolündeki bölgelere dağıtılıyor.

Rejim bölgelerinde petrol kıtlığı yaşanıyor

Esed rejimi ülkede patlak veren iç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabiliyordu. Ancak petrol bölgelerinin önce terör örgütü DEAŞ, ardından terör örgütü YPG/PKK'nın işgaline geçmesiyle Esed rejimi uzun zamandır akaryakıt sıkıntısı yaşıyor.

Akaryakıt ve mutfak tüpü almak isteyen Suriye halkı, saatlerce kuyrukta beklemesine rağmen ancak sınırlı miktarda akaryakıt ve gaz temin edebiliyor.

Esed rejimi akaryakıt sorununa çözümü terör örgütüyle alışveriş yapmakta arıyor. ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınan Husarm Katırcı, daha önce Esed rejimi ile DEAŞ arasında ticari ilişkilerini yürütüyordu.

"Qaterji Group" adlı şirketin sahiplerinden olan Katırcı'nın Esed rejiminin ayakta kalması için kendi milis grubunu kurup, savaş suçlarına karıştığı biliniyor.

Terör örgütü ABD'nin yasalarını deldi

Terör örgütü PKK/YPG hem Esed rejimine petrol satarak hem de ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Husam Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve 17 Haziran tarihinde uygulamaya konulan "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"na göre rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor.

ABD yasayı delen kişilere ve kurumlara ise çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Öte yandan Esed rejimi ile petrol ticareti yapan PKK-YPG'ye ABD'nin yaptırım uygulayıp uygulamayacağı ise merak konusu oldu.