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Terör örgütü PKK sevicilerden Türk kaleciye hakareti!

İsveç'te Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'un Türk kalecisi Demircan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşımından dolayı takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını belirterek, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini açıkladı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 09:48
Terör örgütü PKK sevicilerden Türk kaleciye hakareti!

Demircan, "Uppsala Nya Tidning" gazetesine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Uppsala'dan Norköping'teki maça giderken Ingstram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı Atatürk fotoğrafı paylaştığını, paylaşımından sonra da maçta yedek bırakıldığını ve takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını anlattı.

Demircan, "Resmi paylaştığım için başkanımız, seyirci tarafından saldırıya uğrayacağım endişesiyle teknik direktörümüze beni yedeğe bırakması gerektiğini söylemiş. O da beni yedeğe bıraktı. Maç sonrası birçok futbolcu benimle kavga etti. Sonra da konuşmayı kestiler.'' ifadesini kullandı.

Tepkileri önlemek için Dalkurt'un resmi kanallarından "Demircan'ın Instagram hesabının saldırıya uğradığı ve o resmin korsanlar tarafından yerleştirildiği" yönünde açıklama yaptığını belirten Demircan, bu açıklamanın gerçek olmadığını kaydetti.

Demircan, sosyal medya hesabımdan istediğini paylaşabileceğini vurgulayarak, "O resmi de ben paylaştım. Geçen sene Atiker Konyapsor'dan Dalkurt'a transfer olmuştum. Benim Türkiye pasaportum var. Ülkemle gurur duyuyorum. 'Türkler ve Kürtler' diye bir problemim yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

Olaydan sonra antrenman ve maçlarda kendisine güvenlik garantisi verilmediğini de belirten Demircan, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini bildirdi.

İsveç Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu da 2 maçta seyircisi terör örgütü PKK'nın bayrağı açtığı için Dalkurt takımına geçen ay 25 bin kron (yaklaşık 12,5 bin lira) para cezası vermişti. 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 09:48
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