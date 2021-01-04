  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Terör örgütü PKK, "gerçekleşmemiş eylemleri" de üstlenerek hayatta kalmaya çalışıyor
Aktüel

Terör örgütü PKK, "gerçekleşmemiş eylemleri" de üstlenerek hayatta kalmaya çalışıyor

İçişleri Bakanlığı: - "Terör örgütünün geçen yıl üstlendiğini açıkladığı 1262 eylem ve olaydan 829'unun hiç gerçekleşmediği, 403 olayın terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı tespit edildi"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 17:35:58 -
Terör örgütü PKK, "gerçekleşmemiş eylemleri" de üstlenerek hayatta kalmaya çalışıyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl üstlenildiği açıklanan 1262 olay ve eylemden 829’unun hiç gerçekleşmediğinin, 403'ünün ise örgüt ile bağlantısının olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarla köşeye sıkışan ve örgüte katılım sayısı yıldan yıla düşen terör örgütü PKK, paravan olarak kullandığı örgüte müzahir gruplar üzerinden, "gerçekleşmemiş eylemleri" de sahiplendi.

Bu yolla varlığını sürdürmeye çalışan örgüt, 1 Ocak-31 Aralık 2020 arasında ülke genelinde yaşandığı iddia edilen 1262 olay ve eylemi, terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet siteleri üzerinden, "Ateşin çocukları", "Halkların Birleşik Devrim Harekatı (HBDH)", "Sakine Cansız intikam birimi", "Ronahi Boton intikam birimi", "YPS intikam birlikleri" isimleriyle üstlendi.

Bölücü terör örgütü, 632 ev, fabrika, iş yeri, depo, AVM, okul, tarla, orman yangını, 487 otobüs, metrobüs, iş makinesi, yat ve trafo yangını ile havai fişek atma, slogan yazma, pankart asma ve 143 güvenlik güçlerine yönelik saldırı olay ve eylemini sahiplendi.

Güvenlik güçlerinin ayrıntılı incelemelerinde, terör örgütünün üstlendiğini açıkladığı söz konusu eylem ve olaylardan 829'unun hiç gerçekleşmediği, meydana gelen 403 olayın terör örgütü ile bağlantısının bulunmadığı, 25'inin terör örgütü ve sempatizanları tarafından düzenlendiği, 5'inin ise örgüt bağlantısının sürdüğü tespit edildi.

Eylemlere karışan ve PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 49 şüpheliden 47’si gözaltına alındı, bunlardan 17’si tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu
Ekonomi

Bankalardan devrim gibi karar! Hepsi birleşiyor... Bir devrin sonu

Kamu bankaları tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplama kararı aldı. Buna göre Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım..
PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...
Gündem

PKK'da kan donduran 'tecavüz' çığlığı! Derede yıkanırken...

2013'te terör örgütüne katılan B.T. kod adlı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu ve verdiği ifadelerde; örgüt içindeki iğrenç tec..
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na Babacan'ından İmamoğlu'na! Organize duyar kasma operasyonunda kim düğmeye bastı?

SMA hastalarını suistimal ederek sosyal medyada karalama kampanyası başlatan birçok farklı görüşten isme tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahret..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay