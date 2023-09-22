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Gündem Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 08:11:00 - 2023-09-22 08:11:54
Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nin yaptığı operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

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