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Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
Gündem Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı

Ankara genelinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda26 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 17:40:00 - 2021-06-28 17:47:19

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 30 kişiden 26’sı gözaltına alındı.

26 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 30 şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

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