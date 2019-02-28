Terör örgütü DAEŞ'in sözde 2 kadısı, Elazığ'da yakalandı Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü DAEŞ'in sözde kadılığını yapan 2 terörist, Elazığ'da polis tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Suriye'de terör örgütü DAEŞ'in sözde kadılığını yapan 2 kişi, Elazığ'da operasyonla yakalandı



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’nin Deyrizor kentinde terör örgütü DAEŞ adına sözde 'kadılık' yaptığı belirlenen 2 şüphelinin, Elazığ'da olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelilerin saklandığı 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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