Terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe! 5 kişi tutuklandı
Sakarya’da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.29 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
DAEŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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