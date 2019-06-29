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Terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe! 5 kişi tutuklandı

Sakarya’da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
Terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe! 5 kişi tutuklandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

DAEŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
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