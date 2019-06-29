Terör örgütü DAEŞ'e büyük darbe! 5 kişi tutuklandı Sakarya’da DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğünce DAEŞ'in faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. DAEŞ adına örgütsel faaliyet yürüttükleri öne sürülen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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