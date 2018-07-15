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Terör devleti İsrail'den Mehmet Görmez'in katılacağı sempozyuma alçak engelleme!

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu 'İslami Vakıflar Sempozyumu', Siyonist İsrail Rejimi tarafından engellendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 00:41
Terör devleti İsrail'den Mehmet Görmez'in katılacağı sempozyuma alçak engelleme!

Siyonist işgalci İsrail Rejimi, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve Kudüs'te düzenlenmesi planlanan 'İslami Vakıflar Sempozyumu'nu engelledi.

İşgalci İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenecek ve şehirdeki İslami vakıfların durumunun ele alınacağı sempozyumun yapılmasına izin vermedi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de davetliler arasında olduğu ve konuşma yapmasının planlandığı sempozyum öncesi Kudüs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kapılarına Siyonist İsrail Rejimi Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın etkinliğin engellenmesi yönündeki bildirisi asıldı.

Bildiride Erdan'ın "Bu sempozyumun Kudüs'te ve İsrail devleti içinde nerede olursa olsun engellenmesi talimatı veriyorum." ifadeleri yer alırken, gerekçe olarak "Filistin yönetimi tarafından ya da gözetiminde düzenlenmesi" gösterildi.

ESKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI MEHMET GÖRMEZ'DEN AÇIKLAMA

Siyonist İsrail Rejimi'nin Kudüs'te düzenlenmesi planlanan 'İslami Vakıflar Sempozyumu'nu engellemesinin ardından Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Görmez, işgalci İsrail Rejimi'ne tepki gösterdi.

Mehmet Görmez'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Doğu Kudüs'te, Kudüs İslam Konseyi tarafından düzenlenen, şahsımın da onur konuğu olduğu uluslararası bir sempozyum, İsrail tarafından zorbaca dağıtılıp iptal edildi. İlmi bir toplantıya dahi tahammül edemeyecek bir aşamaya gelen bu zalim zihniyeti bir kez daha telin ediyorum!

 

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 00:41
  1. Mehmet Görmez
  2. Prof. Dr. Mehmet Görmez
  3. Gilad Erdan

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