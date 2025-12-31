  • İSTANBUL
Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı
Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı

Terör devleti İsrail'den kalleş saldırı

Terör devleti İsrail'in kandan beslenen ordusu, Gazze'de yerinden edilmiş kişilere ateş açarak iki Filistinliyi yaraladı.

Gazze Şeridi'ndeki Avde Hastanesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait araçlardan Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarında yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına ve evlerine rastgele ateş açıldığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu iki Filistinlinin yaralanarak hastaneye getirildiği belirtildi.

 

Yaralıların durumuna ilişkin henüz açıklama yapıldı.

Hedef alınan iki bölge, İsrail ordusunun ateşkes anlaşması kapsamında çekildiği bölgeler arasında yer alıyor.

