Haydut ABD'den İsrail yalakası Hindistan'a kıyak

Haydut Amerika Birleşik Devletleri, terör devleti İsrail'in yalakası Hindistan'a toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanları ile M777A2 Ultra Hafif Obüsler için toplam 428,2 milyon dolarlık silah satışının onaylandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan'a, Apache helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onaylayan karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu satışın tahmini toplam maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, Hindistan’a tahmini toplam maliyeti 230 milyon dolar tutan M777A2 Ultra Hafif Obüslerin satışını onaylayan bir karar alındığı duyuruldu.

Her iki açıklamada da bu önerilen satışların, ABD-Hindistan stratejik ilişkisini güçlendirerek Hindistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği ve ABD’nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

 

Hindistan Savunma Bakanlığı, 27 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya'dan yeni S-400 hava savunma sistemlerini de içeren 25 milyar dolarlık yeni askeri satın alım planını onayladığını duyurmuştu.

Hindistan, 2018'de Rusya ile 5,3 milyar dolarlık S-400 anlaşması imzalamış, anlaşma kapsamındaki 5 sistemden 2'si henüz teslim edilmemişti.

Rusya’dan S-400 füzeleri almasına rağmen Hindistan’ın ABD ile askeri ilişkileri devam ediyor.

Yorumlar

Misafir

Hindistan zevkten dört köşe yakında Efendileri emreder hind müslümana zülüm eder

OSMAN AYDIN

BUNLAR IKI YÜZLULER S 400 LER BAHANE ALIDIKLARI PARAYI BILERI ÖDEMEDILER BIZI ÇIKARTTILAR ZATEN F 35 LERI ALSAK BILE BIZ ŞADECE ONLARI PLOTLUĞUNU YAPACAKTIK ABD YÖNETECEKTI SAVAŞ ZAMANI HADAN GERI BILE ÇEVIRECEKLERDI ARIZA YAPTI DIYE GERI DÖNMEYENLERIDE DÜŞURECEKLERDI KAZA KIRIMDIYE O ZAMAN NEDEN ALALIM ONLARA VERCEĞIMIZ 25 30 MILYAR DOLARI KENDI SAVUNMA ŞIRKETKERIMIZE AKTARALIM 6 NESIL KAANLARIDA YAPALIM HAYALET ANKALARI YAPALIM KIZILELMALARI YAPALIM BIZ BUNLARIN USTESINDEN GELIRIZ ASLAN GIBI MUHENDISLERIMIZ VE TEKNIK ELAMANLARIMIZ VAR AMERIKALILARA BOŞUNA PARAMIZI KAPTIRMAYALIM BAKIN NORVEÇ MALEZYADAN PARALARINI ALDIĞI FUZELERIN TESLIMINI IPTAL EDIYOR PARANINDA USTUNE OTURMAYA ÇALIŞIYORLAR BUNLAR HEP IKI YUZLUDURLER MUSLUMANLAR ARTIK SILKINIP AYAĞA KALKMA ZAMANIDIR ALIŞ VERIŞI ARTIK KENDI ARAMIZDA YAPMALIYIZ MUSLUMANIN DOSTU MUSLUMANDIR KAFIRLERDEN DOST EDINMEYIN DIYOR RABBIM VE RESULULLAH EFENDIMIZ
