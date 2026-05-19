Alışverişte yeni dönem! Marketlere ''özel reyon'' şartı geldi

Alışverişte yeni dönem! Marketlere ''özel reyon'' şartı geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği ve israfla mücadele kapsamında “Son Tüketim Tarihi” (STT) ile “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” (TETT) uygulamalarına yönelik yeni denetim düzenlemesini hayata geçirdi. 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatla, riskli gıdalara sıfır tolerans uygulanırken, uzun ömürlü ürünler için ise özel satış şartları getirildi.

Yeni düzenlemeye göre; et, süt, yumurta ve hazır salata gibi çabuk bozulabilen ürünlerin son tüketim tarihinin bir gün dahi geçmiş olması halinde satışına kesinlikle izin verilmeyecek. Denetimlerde bu ürünleri raflarda bulundurduğu tespit edilen işletmelere ağır para cezaları uygulanacak, ürünlere el konularak imha süreci başlatılacak.

Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan risk taşıyan bu ürünlerde halk sağlığını önceleyen “sıfır tolerans” politikası izleyecek.

 

Öte yandan pirinç, makarna, un, şeker, bulgur, kahve ve çay gibi uzun ömürlü kuru gıdalarda kullanılan “Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi” uygulamasında ise kontrollü esneklik sağlandı.

Buna göre TETT’si geçmiş ancak fiziksel ve biyolojik olarak tüketilebilir durumda olan ürünler, normal raflarda satılamayacak. Bu ürünlerin marketlerde yalnızca diğer ürünlerden tamamen ayrılmış özel reyonlarda satışına izin verilecek.

İşletmeler ayrıca, ürünün tavsiye edilen tüketim tarihinin geçtiğini tüketiciye açık ve şeffaf biçimde bildirmek zorunda olacak.

