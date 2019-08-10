Terör devleti İsrail askerleri Gazze sınırı yakınında Filistinlileri şehit etti
İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında Filistinlileri şehit etti. Birkaç Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerlerinin ateş açmasıyla olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü açıklandı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:34
İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında Filistinlileri şehit etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, kalaşnikof, el bombası ve RPG roketatar taşıyan birkaç Filistinlinin sınır tellerine yaklaştığı, içlerinden birinin sınırı aşması üzerine İsrail askerlerinin ateş açmasıyla olay yerindeki Filistinlilerin öldürüldüğü bildirildi.
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