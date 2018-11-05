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Termitlerden nasıl kurtulabilirsiniz?

Böceklerin her türlüsü insanı rahatsız eder. Termitler de bunlardan bir tanesi. Peki termitlerden nasıl kurtulunur?

05 Kasım 2018 Pazartesi 20:57
Termitlerden nasıl kurtulabilirsiniz?

NELER YAPILMALI?

Termitler, çok yaygın olmasalar da diğer zararlı böceklerden daha fazla hasara neden olabilirler. Size zarar vermezler ama evinize vereceği hasar inanılmaz boyutlarda olabilir. Termitlerle mücadele etmek için bir profesyonelden yardım almak gerekir ama yine de alacağınız bazı önlemlerle onlardan korunabilirsiniz.

Termitler yani beyaz karıncalar, ışıktan kaçarak ve saklanarak yaşadıkları için, meydana gelen zarar iş işten geçtikten sonra anlaşılabilir. Çünkü hiç fark ettirmeden tahtadan, döşemeden ve hatta duvar kağıdından geçebilirler.

Yer altı termitleri (ev tipi termitlerin en yaygın türü) yer altında büyük koloniler oluştururlar ve evinizdeki ahşapları besin kaynağı olarak kullanırlar. 150 metreden daha uzun bir yer altı tüneline yayılabilir ve çevrede çeşitli ahşap malzemelerle beslenebilirler.

Termitler kendi başınıza ortadan kaldırmanız kolay değildir. Birçok ev sahibi termit sorununu hızlı bir şekilde yayılana kadar tespit edemediği için, bir profesyonelin yardımı olmaksızın onlardan kurtulmanız zordur. Ancak alabileceğiniz bazı önlemle termitlerden korunmanız mümkündür.

Evinizin dış cephesinde herhangi bir delik veya çatlak varsa kapatın.

Yakacak odun veya herhangi bir başka tahta yığını varsa, evinizden en az 20 metre uzakta ve yerden 10-15 cm yukarıda tutun.

Termit sorununu erken fark edebilmek için, kapı çerçeveleri, pencereler ve süpürgelikler de dahil olmak üzere ahşapları sık sık kontrol edin.

Termitler hayatta kalmak için neme ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle evinizin hemen dışına klima suyu gibi akan bir su çıkışı varsa, bunu evinizden mümkün olduğunca uzağa taşıyın.

Tavan, bodrum gibi alanın kuru ve iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.

Termitler neme ihtiyaç duydukları için çamur tünelleri yaparlar, evinizin içinde ve dışında bu tünellerden olup olmadığını kontrol edin.

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 20:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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