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Siyaset Termik santral yangınına dair flaş açıklama
Siyaset

Termik santral yangınına dair flaş açıklama

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez termik santraldeki yangına dair açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 15:10:00 - 2021-08-05 15:38:12
Termik santral yangınına dair flaş açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün Milas'ta yaşanan ve yürekleri ağza getiren termik santraldeki yangınına dair açıklamalarda bulundu.

Dönmez’in açıklamalarının satırbaşları:

Muğla Milas bölgesini etkisi altına alan orman yangınları Ören bölgesinde yerleşik Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali’nin sınırlarına dayanmıştı. Dün sabah sonrası kontrol altına alınan yangın öğleden sonra yeniden başladı. Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddetinin artmasından dolayı termik santral bölgesine sıçramalar oldu.

Geçici tahliye kararı alındı. Geçici tahliyeler sonrası müdahale kiplerini yolladık. Santralin ana ünitelerine gelmedi. Ana ünitelerde kazan dairesinde, tribünde ciddi bir sorun yok. Teknik prosedürler devam ediyor. Sabah saatlerinde uçak ve helikopterlerle soğutma çalışmaları söz konusu. Santrali tehdit eden bir durum yok. Kontrol altında.

Bu çalışmalarla alakalı bazı mecralarda santralin yandığı, patladığı hatta ortama çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddia edilen birtakım emisyonlardan bahsedildi. Ama gerek tesiste yerleşik sensörlerle, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mobil istasyonları vasıtasıyla standartlara aykırı herhangi bir zararlı emisyon tespiti yapılmadı. Sahada hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.

Sahada hasar tespit çalışmaları devam ediyor. En kısa sürede santrali tekrar işletmeye almayı hedefliyoruz. Tesis işletmesine son verilmişti. Herhangi bir elektrik kısıntısına gitmeden süreci tamamlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız süreci takip etti. Önümüzdeki saatlerde yeni bir gelişme olursa sizlerle paylaşacağız.

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