Termal kameralı dronelar, GES’te eksiklikleri tespit ediyor

Karacasulu Dış Ticaret AŞ’nin Ürün Müdürü Metin Karabatan, dronelara yüklenen termal kameralarla panel ısısının değişiminin kolayca belirlenebildiğini ve sorunlara hızlı müdahale edilebildiğini söyledi.

GES’lerin panel sayılarına ve kapasiteleri dikkate alınarak kullanılacak drone çeşitlerinin seçilebildiğini ifade eden Karabatan, şunları belirtti:

“Zorlu hava şartlarına daha dayanıklı dronelar olduğu gibi daha uzun uçuş süresi sağlayan batarya teknolojisi ile donatılmış dronelar da mevcut. Farklı aksesuarlarla havada daha uzun kalma potansiyellerinin yanında görüntü çekimi, termal kamera teknolojisine sahip dronelar da kullanıcılara gördüklerinin ötesinde bir görüş yeteneği sağlıyor. Herhangi bir olay anında hızlı aksiyon alma konusunda hafif taşınabilir dronelar tercih edilebiliyor. Rutin işler için al-git özellikli cihazlar tercih ediliyor.”