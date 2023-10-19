'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu

Türkiye'deki İsrail vatandaşları, İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun ülkeyi terk etmeleri çağrısının ardından İstanbul'dan ayrılıyor. Bu adım, son dönemde Türkiye genelinde gerçekleşen İsrail karşıtı protestoların ardından geldi.

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

İsrailli Arkia ve El Al Havayolları da İstanbul'dan Tel Aviv'e bugün için tarifesiz iki uçuş planladı. Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL'DAN TEL AVİV'E İKİ SEFER

İstanbul Havalimanı'na gelen İsrailli yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına geçti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından uçağa alınan yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

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