  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu
Gündem

'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu

Yeniakit Publisher
2023-10-19 13:09:00 -
'Terk edin' çağrısının ardından İsrailliler İstanbul’dan defoldu

Türkiye'deki İsrail vatandaşları, İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun ülkeyi terk etmeleri çağrısının ardından İstanbul'dan ayrılıyor. Bu adım, son dönemde Türkiye genelinde gerçekleşen İsrail karşıtı protestoların ardından geldi.

Türkiye'deki İsrail vatandaşları, İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu'nun ülkeyi terk etmeleri çağrısının ardından İstanbul'dan ayrılıyor. Bu adım, son dönemde Türkiye genelinde gerçekleşen İsrail karşıtı protestoların ardından geldi.

İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef almasının ardından Türkiye genelinde başlayan protestolar nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bürosu, Türkiye'deki vatandaşlarına, ülkeyi mümkün olan en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.
İsrailli Arkia ve El Al Havayolları da İstanbul'dan Tel Aviv'e bugün için tarifesiz iki uçuş planladı. Arkia Havayolları'na ait Embraer E195 tipi bir uçak, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan hareket ederek, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

İSTANBUL'DAN TEL AVİV'E İKİ SEFER

İstanbul Havalimanı'na gelen İsrailli yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçerek uçağın kapısına geçti. Burada yapılan güvenlik kontrolünün ardından uçağa alınan yolcular, IZ1036 sefer sayılı uçuşla 19.55'de İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul'dan Tel Aviv'e ikinci sefer ise El Al Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçakla gerçekleştirildi. Aralarında çocuklu ailelerin de bulunduğu yolcular, LY5156 sefer sayılı uçuşla, İstanbul Havalimanı'ndan 01.38 sıralarında hareket etti.

Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!
Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!

Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!
Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!

Dünya

Çakal Carlos: Yüz yüze gelince Filistinliler İsraillilerden daha cesur!

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu
İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

Gündem

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu
İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

Gündem

İngiltere Başbakanı Sunak İsrail’e bağlılığını sundu

"İsrail'e lanet, bize yazıklar olsun"
"İsrail'e lanet, bize yazıklar olsun"

Sosyal Medya

"İsrail'e lanet, bize yazıklar olsun"

İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!
İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!

Dünya

İsrail, Lübnan'a dört noktadan saldırdı!

{relation id:1797159 slug:'abdnin-siyonist-israile-destegi-new-yorkta-protesto-edildi'}

{relation id:1797155 slug:'cakal-carlos-yuz-yuze-gelince-filistinliler-israillilerden-daha-cesur'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23