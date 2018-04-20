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Terim'in cezası açıklandı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Teleset Mobilya Akhisarspor maçının gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin TL para cezası aldı.

20 Nisan 2018 Cuma 12:04
Terim'in cezası açıklandı!

Profesyonel Futbol Disinlin Kurulu'nun (PFDK) kararı şöyle;
"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, 18.04.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSAR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:04
  1. Fatih Terim
  2. Galatasaray
  3. PFDK

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