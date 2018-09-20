Terim'den 20.3 milyon euroluk plan!

Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim galibiyete karşın mesaiye çarşamba günkü sabah 08.00'de başladı.

Florya'ya sabah erkenden giden Terim, Lokomotiv Moskova karşılaşmasını bir kez daha izleyip, koşu mesafeleri ve 90 dakikanın analizini yaptı. Terim'i analiz esnasında en çok üzen konu, Badou Ndiaye'nin kırmızı kart görmesi oldu.

SCHALKE - PORTO MAÇI BERABERE BİTİNCE...

Tecrübeli teknik adamın, Ndiaye'nin Moskova maçındaki başarılı oyunu sonrasında, zorlu Porto deplasmanında oynayamayacak olmasına hayıflandığı öğrenildi.

Sıcağı sıcağına maç değerlendirmesinin ardından Fatih Terim ile ekibi, bir üst tur adına hesaplar yapmaya başladı. Gruptaki Schalke-Porto maçının da berabere bitmesi de Galatasaray'ı mutlu ederken teknik heyetin Şampiyonlar Ligi parolası da netleşti: "İstanbul'da kazan, deplasmanda kaybetme!"

DEPLASMANDA EN KÖTÜ BERABERLİK

Şampiyonlar Ligi'nin başarı ödüllerinin Galatasaray Kulübü için öneminin her zaman altını çizen Terim ve ekibi, puan hedefi olarak 12 rakamını belirledi.

Galatasaray teknik heyeti en kötü ihtimalle deplasmanlardan asgari mağlup olmadan dönüp, iç saha maçlarını kazanarak 12 puan ile üst tura çıkılabileceği görüşünde birleşti. Bu önemli hedef gerçekleşirse kulüp çok ciddi bir gelire sahip olacak. Sarı kırmızılılar, elde edecekleri 12 puanla 10.8 milyon Euro ve bir üst tura yükselme ödülü olan 9.5 milyon Euro birlikte tam 20.3 milyon Euro'yu kasasına koymuş olacak.