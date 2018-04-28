Terim yıldız ismin üzerini çizdi! Ayrılık...

Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin üzeri çizildi. Önceki gün ayağı ağrıdığı için antrenmana çıkmak istemeyen ve sarı-kırmızılı kulüp tarafından kendisiyle ilgili, "Ağrılarını öne sürerek idmanda yer almadı" şeklindeki manidar bir açıklama yapılan Tolga'nın biletinin Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapılan kupa maçında kesildiği belirlendi.

26 yaşındaki futbolcunun, kupadaki Akhisar maçında 54. dakikada sakatlığını gerekçe gösterip çıkmasının planlarını bozduğunu düşünen teknik kadro, buna rağmen Alanyaspor karşısında bu futbolcuya 82. dakikadan sonra şans verdi.

Ancak önceki gün ağrılarının olduğunu öne süren Tolga'nın bu tutumu iyi niyetli bulunmadı ve resmi siteden futbolcu ile ilgili kinayeli bir açıklama yapıldı.

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelişinden sonra istediği süreleri bulamayan Tolga Ciğerci'nin sezon sonu için ayrılma planları yaptığı da bildirildi. Sarı-kırmızılı futbolcu, Premier Lig'den teklif alamazsa Udinese'nin yolunu tutacak.