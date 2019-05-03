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Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!

Süper Lig 31. haftasında gözler Galatasaray - Beşiktaş derbisine çevrildi. Öte yandan derbi öncesinde TFF ve beIN Sports tarafından düzenlenen Futbolun Süperleri Ödül töreninde hiçbir Galatasaraylı ismin ödül alamasına Diagne sosyal medya hesabından tepki gösterirken, takımdaki futbolcular arasında da bu konunun konuşmak üzerine Fatih Terim devreye girdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 19:05
Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!

Hatırlanacağı üzere Galatasaray kulübünden hiçbir yetkili isim protesto amaçlı düzenlenen ödül gecesine katılmazken, gecenin sonunda yine adaylar arasında olmasına rağmen Galatasaraydan hiç kimsenin ödül almaası tartışma konusu olmuştu. Diagnenin ödül törenine tepki olarak gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı ve sarı kırmızılı futbolcuların, Floryada antrenman öncesinde bu konuyu konuşması üzerine Teknik Direktör Fatih Terim devreye girdiği öğrenildi.

FATİH TERİMDEN FUTBOLCULARA: TEK GERÇEK ÖDÜL ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALARDIR.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularınla yaptığı konuşmada Bunun dışında bir başarı kıstası yoktur. Ligde 4 maçı kazanırsak yine şampiyonluğa ulaşacağız. Kupada finaldeyiz. Finali de kazanırsak Türkiye Kupasını da kaldıracağız. Kısaca Türkiyede 3 kupaya da aday olan, yakın olan tek takım Galatasaray, yani sizlersiniz! Kısaca durum bu! Çıkın, mücadele edin, savaşın, kazanın ve sahada en güzel yanıtı verin! İfadelerini kullandığı öğrenildi.

(Futbol Arena)

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 19:05
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