Terim ödül töreni sonrası devreye girdi!

Hatırlanacağı üzere Galatasaray kulübünden hiçbir yetkili isim protesto amaçlı düzenlenen ödül gecesine katılmazken, gecenin sonunda yine adaylar arasında olmasına rağmen Galatasaraydan hiç kimsenin ödül almaası tartışma konusu olmuştu. Diagnenin ödül törenine tepki olarak gece yarısı yaptığı sosyal medya paylaşımı ve sarı kırmızılı futbolcuların, Floryada antrenman öncesinde bu konuyu konuşması üzerine Teknik Direktör Fatih Terim devreye girdiği öğrenildi.



FATİH TERİMDEN FUTBOLCULARA: TEK GERÇEK ÖDÜL ŞAMPİYONLUKLAR, KUPALARDIR.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularınla yaptığı konuşmada Bunun dışında bir başarı kıstası yoktur. Ligde 4 maçı kazanırsak yine şampiyonluğa ulaşacağız. Kupada finaldeyiz. Finali de kazanırsak Türkiye Kupasını da kaldıracağız. Kısaca Türkiyede 3 kupaya da aday olan, yakın olan tek takım Galatasaray, yani sizlersiniz! Kısaca durum bu! Çıkın, mücadele edin, savaşın, kazanın ve sahada en güzel yanıtı verin! İfadelerini kullandığı öğrenildi.



(Futbol Arena)



