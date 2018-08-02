Terim-Kebapçı gerilimine TFF'den açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, yedek yönetim kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu ile alakalı açıklamalarda bulundu.

TFF: TASVİP ETMİYORUZ

TFF Yedek Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Aydoğdu’nun bugün bazı medya organlarına sorumsuzca yapmış olduğu açıklamaları üzüntüyle karşıladık ve hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz.

Özellikle konuyla ilgili hukuki süreç devam ederken yapılan bu uygunsuz açıklamaların Türkiye Futbol Federasyonu’nu kesinlikle bağlamadığını önemle ifade etmek isteriz.

Türkiye Futbol Federasyonu ile hiçbir şekilde bağdaşmayan bu tutum ve davranışları, Federasyonumuz bünyesinde görmek istemediğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

SELAHATTİN AYDOĞDU NE DEMİŞTİ?

"Öncelikle bir eleman işverenini “rezil de eder vezir de’’. Her ne kadar ilişiğini kesmiş olsak da bu kuyruk acısıyla türlü cambazlıklar sergileyen eski elemanımız adına tüm kamuoyundan kendim ve kurumum adına özür dilerim"

"Beni gördüğü yerde bir metre uzaktan önünü ilikleyip müsaade almadan masaya oturamayan… telefonlarımı zannediyorum korkudan açmadı” gibi ifadeler kullanmıştır. Öncelikle belirtirim ki; olayın yaşandığı tarihte ben, bu teknik direktörün üstü ve işvereniydim"

"Buradan kamuoyuna söz veriyorum; gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona (Fatih Terim) yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim. Korkmasına gerek yok. Alaçatı’ya gelebilir. Araya ortak tanıdıklarımızı sokmasına da gerek yok"