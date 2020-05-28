Terhisler ne zaman başlayacak? Askerler ne zaman terhis olacak son dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akra asker terhislerine ilişkin olarak, "Terhis olacak gençlerimiz 18 Mayıs'tan bu yana tedbir amaçlı gözetim altında. Şu ana kadar bunlar arasında herhangi bir vakaya rastlanmadı" diye konuştu. Bakan Akar, "Amacımız Mehmetçiği evlerine sağlıklı olarak göndermek, evlerinden birliklerimize gelecek gençlerimizin sağlam şekilde intikalini sağlamaktır" açıklamasını yaptı.