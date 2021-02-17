Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır? Tereyağlı patates püresi tarifi
Kolay patates püresi | Et yemeklerini yanına fazlasıyla yakışan tereyağlı patates püresini hazırlamak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Önemli olan doğru ölçüleri biliyor olmak. Peki, tereyağlı püre nasıl yapılır? Kolay patates püresi tarifi
Patates püresi yapılışı | Patates püresini sevmeyen yoktur. Bu leziz tarifi hızlıca hazırlamanız mümkün. İşte, patates püresi tarifi
Tereyağlı patates püresi tarifi
Malzemeler:
4 adet patates
1 su bardağı süt
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır?
Öncelikle patatesleri haşlayarak işe başlayın.
Patatesler haşlandıktan sonra iyi ezmeniz gerekiyor.
Tereyağını bir tavaya alın ve eritin.
Patatesleri tavaya alın ve sıkı ateşte sütü yavaş yavaş ekleyin.
Bu aşamada tuz ve arzu ederseniz karabiber ilave edebilirsiniz.
Püre sütü çekince tarifiniz hazır olacak. Arzu ederseniz sütün ardından bir miktar kaşar peyniri rendesi ilave edebilirsiniz.
Hazırladığınız püreyi et ve tavuk yemekleriyle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.