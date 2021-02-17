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Kadın - Aile Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır? Tereyağlı patates püresi tarifi
Kadın - Aile

Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır? Tereyağlı patates püresi tarifi

Kolay patates püresi | Et yemeklerini yanına fazlasıyla yakışan tereyağlı patates püresini hazırlamak tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Önemli olan doğru ölçüleri biliyor olmak. Peki, tereyağlı püre nasıl yapılır? Kolay patates püresi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-17 01:06:00 -
Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır? Tereyağlı patates püresi tarifi

Patates püresi yapılışı | Patates püresini sevmeyen yoktur. Bu leziz tarifi hızlıca hazırlamanız mümkün. İşte, patates püresi tarifi

Tereyağlı patates püresi tarifi

Malzemeler:

4 adet patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Tereyağlı patates püresi nasıl yapılır?

Öncelikle patatesleri haşlayarak işe başlayın.

Patatesler haşlandıktan sonra iyi ezmeniz gerekiyor.

Tereyağını bir tavaya alın ve eritin.

Patatesleri tavaya alın ve sıkı ateşte sütü yavaş yavaş ekleyin.

Bu aşamada tuz ve arzu ederseniz karabiber ilave edebilirsiniz.

Püre sütü çekince tarifiniz hazır olacak. Arzu ederseniz sütün ardından bir miktar kaşar peyniri rendesi ilave edebilirsiniz.

Hazırladığınız püreyi et ve tavuk yemekleriyle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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