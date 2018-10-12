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Tereyağı gerçekten zararlı mı?

Tereyağı yıllardır bazı çokbilmiş çevrelerce hep suçlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 20:44
Tereyağı gerçekten zararlı mı?

Kolesterolü yükselttiği; dolayısıyla hipertansiyon, enfarktüs, felç gibi hastalıklara zemin hazırladığı iddia ediliyordu.

Halbuki ceddimizin binlerce yıldır yaygın kullandığı yağ, tereyağıydı. Özellikle kırsal bölgelerde bol tüketilmesine rağmen insanlarımızın sağlığına olumsuz bir etki yapmadığı biliniyordu. Aksine faydası görülmekteydi. Bu yüzden tereyağının zararlı olduğu görüşü tıbbi mantığa hiçbir zaman uymadı.

Dahası kâinatın yüz akı Efendimiz (sav)’in, “Sığırın sütünde deva, yağında şifa vardır” hadisini nasıl unutabilirdik ki...

Tereyağının bilimsel olarak tesbit edilmiş oldukça besleyici muhtevası vardı: A vitamininin en iyi kaynağıydı. Lesitin’den zengindi. Yüksek oranda antioksidan (dinçleştirici) maddeler ihtiva ediyordu. İyi bir iyot kaynağıydı. Konjuge linoleik asiti bol bulundurduğu için iltihap kurutucuydu, alerji ve kansere karşı koruyucuydu. Diş çürükleri ve osteoporoz riskini düşürüyor, hafıza ve öğrenme kapasitesini artırıyordu. Yeterli miktarda kalsiyum, fosfor, demir ve çeşitli vitaminler (A1, B1, B2, nikotinik asit, C gibi) ihtiva ediyordu.

Yine tereyağının sindirimi kolaydı, mideyi yormuyordu. Kokusu güzel, tadı ise oldukça lezzetliydi. Çiğ olarak da yenebiliyor, yemek ve unlu mamullere katılabiliyordu. Tereyağıyla pişmiş yemeğin, böreğin veya baklavanın kokusu ve tadı ulaşılmaz haz veriyordu.

Çabuk eridiği için margarinlerin yaptığı gibi kan pıhtılaşmasını kolaylaştırarak çeşitli hastalıklara da yol açmıyordu.

Tıp ve bilim adamlarının da kafası karışık olmalı ki yeni araştırmalara gerek gördüler. Kanadalı bilim adamları, tereyağının kalp krizi riskini ve kolesterolü yükseltmek bir yana aksine düşürdüğünü, ayrıca şeker hastalığı ve obezitenin tedavisine yardımcı olduğunu gösterdiler.

Siz siz olun margarinin her türlüsünden özellikle kaçının.

Olacaksa bir sağlıklı beslenme lüksünüz tereyağı ve zeytinyağı ikilisi olsun.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 20:44
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