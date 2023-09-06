Teremyağlı sevgi ketesi: Pişmanlık duyan biri olmayın, her şeyi unutun! Çay içerken meğer en güzel giden kete
Teremyağlı sevgi ketesi tarifi nasıl yapılır? 1.760 kişinin defterindeki bu tarifin detaylı anlatımı ve deneyenlerin tarifi burada!
Teremyağlı Sevgi Ketesi Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı tuz,
1 paket intstant maya
2 yumurta akı
2 yemek kaşığı mısır nişastası (hamur malzemelerine ekliyoruz)
Aldığı kadar un
Bezeleri yağlamak için;
1 paket teremyağ
1 çay bardağı sıvı yağ
Bezeleri açmak için;
1 su bardağı un
1,5 su bardağı mısır nişastası
Teremyağlı Sevgi Ketesi Tarifi Nasıl Yapılır?
Hamur malzemeleri sırasıyla karıştırıp çok sert olmayacak hamur elde ediyoruz.
On dakika bekletip, 9 beze yapıyoruz.
Hazır yufka büyüklüğünde ince açıyoruz. Tek tek açıp aralara 1 yemek kaşığı yağ gezdiriyoruz.
En son sıkı olmayan rulo yapıyoruz ve 3 er parmak genişliğinde kesiyoruz.
Kestiğimiz hamurdan alıp yanlardan yukarı doğru hafif toplayarak ortadan birleştirip hafif bastırıyoruz.
Diğer bezeleride aynı kapatarak tepsi mayası için 30 dk bekletiyoruz.
160 derecede üzerine yumurta sarısı sürüp pişiriyoruz.
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