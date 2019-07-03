0553 313 94 23

"Tercih edilen bir kulüp olacağız"

- Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin:"Kısa süre içerisinde güzel bir transferi bitireceğiz. 8-9 transfer daha yapacağız"- Teknik direktör Yücel İldiz: "Denizlispor'un varlığını belli edecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz"

03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:16
"Tercih edilen bir kulüp olacağız"


DENİZLİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, ligde ilk 5'te yer almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Tercih edilen bir kulüp olacağız ve bunu tüm Türkiye görecek." dedi.

Yeşil-siyahlı ekibin Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirdiği antrenmandan önce futbolcularla fotoğraf çektiren Çetin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonun Denizli'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Süper Lig'de ilk 5'te yer almayı kendilerine hedef koyduklarını aktaran Çetin, "İlk 5'e ulaşmak için tüm gayretimizle, futbolcu ve yönetimimizle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kısa süre içerisinde güzel bir transferi bitireceğiz. 8-9 transfer daha yapacağız. Yerli futbolculara ağırlık vermek istiyoruz. İlk 5'e oynayacağımız için en iyi futbolcuyu bulmak istiyoruz." diye konuştu.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir televizyon programında Yukatel Denizlispor'un yeni transferi Hugo Rodallega'nın transfer ücretiyle ilgili açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çetin, şunları kaydetti:

"Fatih Altaylı, Denizlispor'a 'Eti ne budu ne' diye söyledi. Burası Denizli. O etini budunu bilmiyorsa gösterelim Fatih beye. Yani yaptığı çok kötü bir açıklama. Biz 1 milyon 700 bin avroya adam almadık. Rodallega'yı 1 milyon 150 bin avroya aldık. İstiyorsa sözleşmeler burada. Yani insanları araştırarak yönlendirmesi lazım. Doğru değil ve programındaki açıklamaları üzülerek seyrettik. Söylenecek çok fazla bir şey yok. O da işini yapıyor. Ancak gerçeği biz kendimiz biliyoruz. Bizim etimiz budumuz yerinde. Sıkıntı yok. Biz hayal satın almıyoruz. Ödeyebileceğimiz oyuncuyu alıyoruz. Eylül sonu ekim ayına kadar da kulüpten kimsenin alacağı kalmayacak. Zamanında para ödeyen bir kulüp olacağız biz. Tercih edilen bir kulüp olacağız ve bunu tüm Türkiye görecek."


- Yücel İldiz: "Ses getiren bir takım olmak istiyoruz"


Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmek istediklerini dile getirdi.

"Denizlispor sıkıntılı günlerden aydınlık günlere geldi." diyen İldiz, "Şu dönemi iyi atlatırsak Denizlispor'u güzel günler bekliyor. Temelleri sağlam atmalıyız ve bu dönemi iyi değerlendirmeliyiz. Transferde almamız gereken çok mesafe var. Amacımız ligde kalmak ya da lige tutunmak demiyorum. Denizlispor'un varlığını belli edecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de kadroyu iyi yapmamız lazım. Transferde çok yol almamız gerekiyor. Eksikliklerimizi kapatıp, ligde ses getiren bir takım olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İldiz, transfer çalışmalarının sürdüğünü, 8-9 transfer daha yapmak istediklerini aktararak, şunları ifade etti:

"İkinci kamp dönemine kadar transferlerimizi büyük ölçüde tamamlarız diye düşünüyorum. En önemlisi Denizlispor'a yakışan bir oyun sahaya koymak istiyoruz. Kaliteli bir oyun ortaya koyabilmek adına kaliteli bir kadro kurmamız gerekiyor. Geçen sezon iyi bir oyun ortaya koyarak şampiyon olduk. Bu sene de çağdaş futbol oynayan Denizlispor'u oluşturmak istiyoruz."


- Yeni sezon hazırlıkları


Denizli temsilcisi, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İldiz yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Dayanıklılık ve pas organizasyonlarıyla devam eden idman, top kapma çalışmaları ve koşuyla tamamlandı.

Yeşil-siyahlı takımın yeni transferleri Tiago Lopes ve Tolgahan Acar idmanda yer alırken, izinli olan Muhammed Kehinde, Hugo Rodallega ve Cristian Sapunaru'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek kampa katılacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 23:16
  1. Ali Çetin
  2. antrenman
  3. Denizlispor
  4. idman
  5. yeni sezon
  6. Yukatel Denizlispor
  7. Yücel İldiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz resmi tatil olacak mı?
    1. 15 Temmuz resmi tatil olacak mı?
    2. Yemen'de kolera tehdidi: 63 kişi öldü!
    3. Kemal Sunal ölüm yıldönümü | Kemal..
    4. Erol Evgin'den 50. yıl konseri
    5. BAE, Yemen'deki bazı askerlerini geri..
    6. TRT "Geleceğin İletişimcilerini"..
    7. Balkan Şampiyonu olan Türkiye kupasını..
    8. İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım..
    9. "İmanım tehlikede altında" dedi,..
    10. Askerlik yeri nasıl öğrenilir?..
    11. "Rusya ve Amerika'nın düşmanlığı yalan"
    12. Tenis: Wimbledon
    13. Süper Kupa finali ne zaman oynanacak?..
    14. M. Kemal'i bir balet oynamış
    15. UMH uluslararası topluma..
    16. Aydın’da trafik kazası: 2 ölü 3 yaralı
    17. DAEŞ Sri Lanka'ya büyük darbe vurdu!..
    18. Atletizm: 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası
    19. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri..
    20. FARC liderinin Venezuela'ya kaçtığı..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    23 Haziran seçimlerine yönelik çarpıcı tespit! ‘AK Parti kendi içinden vuruldu’
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz