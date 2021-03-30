Ramazan'da teravihlerin nasıl kılınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayına ilişkin salgına yönelik alınan kararları açıklamasının ardından teravihlerin camide kılınıp kılınmayacağı da merak kazanmıştı. Son dakika açıklaması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya açıklık getirdi.

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında: "Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı." ifadelerini kullandı.

29 Mart Ramazan ayı kısıtlama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ramazan ayında alınacak önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.