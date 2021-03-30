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Yaşam Teravih namazı camilerde kılınacak mı?
Yaşam

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının yaklaşması ile merak edilen teravih namazlarının nasıl kılınacağı sorusu da yanıt buldu. Bakan Koca "Ramazan'da teravihler camide kılınacak mı? sorusunu yanıtladı. Peki, Teravih namazı camilerde kılınacak mı? İşte o açıklama...

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:53:00 -
Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Ramazan'da teravihlerin nasıl kılınacağı merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayına ilişkin salgına yönelik alınan kararları açıklamasının ardından teravihlerin camide kılınıp kılınmayacağı da merak kazanmıştı. Son dakika açıklaması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya açıklık getirdi.

Teravih namazı camilerde kılınacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında: "Geçen seneki gibi Ramazan'da teraviler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.

Toplu organizasyonlar iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı." ifadelerini kullandı.

29 Mart Ramazan ayı kısıtlama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Ramazan ayında alınacak önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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