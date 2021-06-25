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Terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da, 6 katlı apartmanın terasından düşen görme engelli kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 16:16:00 -
Terastan düşen görme engelli çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da, 6 katlı apartmanın terasından düşen görme engelli kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın terasında bulunan N.D (9), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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