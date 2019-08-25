Ter lekeleri giysilerden nasıl çıkar?

Yaz sıcaklarında da kış havasında da bolca terleriz. Özellikle genetik yapısı nedeniyle hızlıca terleyenler içinse deodorantla birleşen ve giysilerde oluşan lekeler çile gibidir.

Giysilerde ter lekesi neden oluşur?

Terlemeyi engelleyen deodorantların çoğu alüminyum içerir. Alüminyum ve derideki tuzun birleşmesiyle giysilerde ter lekeleri oluşur. Siyah ve beyaz renkli giysilerde oluşan lekeleri temizlemek ise son derece zordur.

Ter lekelerinden kurtulmak mümkün mü?

Yöntem 1

4 yemek kaşığı karbonatı bir miktar suyla macun kıvamına getirin. Hazırladığınız macunu lekeli bölgeye sürün. Lekeli giysiyi doğrudan güneş ışığı alan bir yerde yaklaşık iki saat bekletin. İki saatin ardından giysiyi her zamanki yönteminizle makinede yıkayın.

Yöntem 2

1 adet limonun suyunu sıkın. Limon suyunun içerisine yarım su bardağı su ekleyin. Hazırladığınız sıvıyı lekenin üzerine dökün. Lekeli giysiyi güneş ışığının altında yaklaşık bir saat bekletin. Ardından giysiyi çamaşır makinesinde yıkayın.