Tepkilerin odağındaki Loris Karius'tan ayrılık sözleri

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'ın Wolverhampton Wanderers'a UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 yenildiği maçın ardından Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki eldiven; geleceği, Türkiye'deki günleri, Real Madrid-Liverpool finalindeki hataları ve Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildikleri karşılaşma hakkında konuştu. İşte Fanatik'e röportaj veren Karius'un o sözleri:

"Liverpool'a dönebilirim"

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Liverpool'a dönebilir, İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim. Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim.

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Loris Karius, Siyah Beyazlılar'ın Wolverhampton Wanderers'a UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 yenildiği maçın ardından Ada basınına verdiği röportajda gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki eldiven; geleceği, Türkiye'deki günleri, Real Madrid-Liverpool finalindeki hataları ve Slovan Bratislava'ya 4-2 yenildikleri karşılaşma hakkında konuştu. İşte Karius'un o sözleri:

"Liverpool'a dönebilirim"

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmem var. Sonrasındaysa neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Liverpool'a dönebilir, İngiltere veya Almanya'da başka bir takıma da gidebilirim. Ancak şu an yalnızca önümüzdeki maçlara odaklanmış durumdayım. Geleceğimle ilgili kararı kontratım bittiğinde vereceğim.

"Beyin sarsıntısı geçirdiğimi fark etmedim"

"Real Madrid'le oynadığımız Şampiyonlar Ligi finalinde yaşananları artık düşünmek istemiyorum. Aradan neredeyse iki sezon geçti ki bu, çok uzun bir süre. O karşılaşmada pek çok sorunla boğuştum ve çok kötü bir sakatlık geçirdim. Ne var ki kimse bunlardan bahsetmiyor. Elbette insanlar istediklerini söylemekte özgür ama bunlar beni ilgilendirmiyor.

Maçın ardından karşılaşmada beyin sarsıntısı geçirdiğim anlaşılmıştı. Ancak o anki adrenalin seviyesiyle bunu fark etmeniz çok zor. Artık hepsi geçmişte kaldı. Liverpool, kupayı geçtiğimiz yıl kazandığında çok mutlu oldum. Hâlâ takımdaki kaleci antrenörleri ve bazı oyuncularla görüşüyorum. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ciddi bir şansa sahipler."

"Top sabun gibiydi"

"Liverpool'un defansı geçtiğimiz sezona kıyasla çok daha iyi. Artık nadiren gol yediklerini görüyoruz. Böyle bir savunma hattının arkasında her kaleci kendisini rahat hisseder ama Adrian da işini çok iyi yapıyor. Zaten ben oradayken de çok sağlam bir eldivendi. Fakat şu an başka bir seviyede. Genel olarak tüm takım büyük bir gelişme kaydetti. Oyuncular birbirleriyle ne kadar çok birlikte oynarsa yakalanan uyum da o kadar iyi oluyor.

Slovan Bratislava maçında kullanılan topun UEFA Avrupa Ligi gibi bir organizasyonla uyumlu olmaması büyük bir utanç. Herhalde o top, şu ana kadar gördüklerim arasında en kötüsüydü. Adeta sabun gibiydi ve her yere kayıyordu."