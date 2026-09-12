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Benzine zam geldi!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Benzine zam geldi!

Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Artışın pompaya yansımasıyla benzin İstanbul’da 80 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 81 TL’yi aştı.

#1
Foto - Benzine zam geldi!

Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı.

#2
Foto - Benzine zam geldi!

12 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan zamla birlikte benzin, üç büyükşehirde de litre başına 80 TL’nin üzerine çıktı.

#3
Foto - Benzine zam geldi!

Zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL, Ankara’da 81,25 TL, İzmir’de ise 81,52 TL oldu.

#4
Foto - Benzine zam geldi!

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 82,88 TL seviyesine kadar yükseldi. Böylece benzinin litre fiyatı Türkiye genelinde yeni zirvelere ulaştı.

#5
Foto - Benzine zam geldi!

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