Benzine zam geldi!
Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Artışın pompaya yansımasıyla benzin İstanbul’da 80 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 81 TL’yi aştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı. Artışın pompaya yansımasıyla benzin İstanbul’da 80 TL’yi, Ankara ve İzmir’de ise 81 TL’yi aştı.
Küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 3,20 TL zam yapıldı.
12 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyan zamla birlikte benzin, üç büyükşehirde de litre başına 80 TL’nin üzerine çıktı.
Zam sonrasında benzinin litre fiyatı İstanbul’da 80,12 TL, Ankara’da 81,25 TL, İzmir’de ise 81,52 TL oldu.
Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 82,88 TL seviyesine kadar yükseldi. Böylece benzinin litre fiyatı Türkiye genelinde yeni zirvelere ulaştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23