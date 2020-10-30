Tepe Servis ve Yönetim, V-Safe Belgesi'ni almaya hak kazandı

İSTANBUL (AA) - Tepe Servis ve Yönetim, pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına hijyenik, kontrollü bir ortam sağlayan firmaların sahip olduğu V-Safe Belgesi'ni aldı.

Bilkent Holding'den yapılan açıklamaya göre, Bilkent Holding’e bağlı Tepe Servis ve Yönetim, pandemiyle mücadele kapsamında yürüttüğü öncü çalışmalarını tescillendirdi.

Fabrika, okul, liman, AVM’lerin yanı sıra ortak kullanım alanları arasında yer alan ATM’lere yönelik de temizlik hizmeti sunan şirket, Kovid-19 salgınına karşı aldığı önemlerin ardından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamladı ve pandemi sürecini etkin bir şekilde yöneten, çalışanlarına hijyenik, kontrollü bir ortam sağlayan firmaların sahip olduğu V-Safe Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, sektörde V-Safe Belgesi’ni almaya hak kazanan öncü şirketlerden biri olduklarını belirtti.

Fabrika, okul, liman, AVM’lerin yanı sıra ortak kullanım alanları arasında yer alan ATM’lere yönelik temizlik hizmeti ile toplum sağlığının korunmasına katkı sağladıklarını vurgulayan Çakmakçı, "Pandemi döneminde söz konusu ortak kullanım alanlarının temizliğinin daha da önem kazandı. Söz konusu ortak kullanım alanları elbette ki hijyen noktasında her zaman çok önemliydi. Ancak pandemi dönemi bu önemi daha da artırdı. Biz de; sektörde elde ettiğimiz konumun getirdiği sorumluluktan yola çıkarak pandemi ile mücadelede de her zaman bir adım ileriyi hedefledik. Çalışmalarımızın sonucunda aldığımız V-Safe Belgesi de doğru yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha gösterdi." açıklamasında bulundu.

Çakmakcı ayrıca, pandemi kapsamında aldıkları önlemlere aynı hassasiyetle devam edeceklerini, birçok kurum ve kuruluş için emsal teşkil edecek çalışmalara imza atmayı sürdüreceklerini aktardı.