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Tenisçiler Gaziantep'te raket sallayacak

- Bu yıl 8'incisi düzenlenecek Doğu Ligi organizasyonu, 19 ilden 63 takımın katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilecek

17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
Tenisçiler Gaziantep'te raket sallayacak


GAZİANTEP (AA) - Türkiye Tenis Federasyonunca (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yaymak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl 8'incisi düzenlenecek Doğu Ligi organizasyonu, Gaziantep'te yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon 19-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi'nde 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.

Bugüne kadar Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Doğu Ligi'nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:31
  1. Doğu Ligi
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