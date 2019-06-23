Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Turnuvanın ikinci gününde, elemelerin final karşılaşmaları ve ana tablo mücadeleleri yapıldı



ANTALYA (AA) - Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın ikinci gününde, ana tablo mücadelelerinde Miomir Kecmanovic ve Lorenzo Sonego üst tura adını yazdırdı. Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open, Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'de sürüyor. Turnuvanın ikinci gününde, elemelerin final karşılaşmaları ve ana tablo mücadeleleri yapıldı. Ana tablo karşılaşmalarında 19 yaşındaki Sırp tenisçi Miomir Kecmanovic, İspanyol Jaume Munar karşısında 6-4 ve 6-3'lük setlerle kazandı. Portekizli tenisçi Joao Sousa'yı 6-3 ve 7-6'lik sonuçlarla mağlup eden İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego da bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Eleme finalleri sonucunda ise Viktor Troicki, Steve Darcis, JC Aragone ve Kevin Krawietz, elemelerin final turunda rakiplerini saf dışı bırakarak ana tablo için boşta olan son dört bilete adlarını yazdırdılar. Turkish Airlines Antalya Open'da yarın dört kortta 11 karşılaşma oynanacak.

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