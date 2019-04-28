0553 313 94 23

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup

- Teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic'e kupasını, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile TTF Başkanı Cengiz Durmuş verdi

28 Nisan 2019 Pazar 19:42
Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup


İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic, ödülünü aldı.

Esenyurt'taki Spor Toto Tenis Park'ta yapılan final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül törenine, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde eden Martic'e kupasını, Mehmet Baykan ile Cengiz Durmuş takdim etti.

Finalde Martic'e mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Çek tenisçi Marketa Vondrousova'ya ise ödülünü Gökhan Mendi verdi.

Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:42
  1. Cengiz Durmuş
  2. Marketa Vondrousova
  3. Mehmet Baykan
  4. Petra Martic
  5. TEB BNP Paribas İstanbul Cup
  6. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu, Basra’nın önde gelenleriyle görüştü
    1. Bakan Çavuşoğlu, Basra’nın önde..
    2. Maçın ardından
    3. Maçın ardından
    4. 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi..
    5. Arjantin Rallisi'nde zafer Neuville'in
    6. 6 kez dolandırdı, son işinde bahçıvan..
    7. Kumluca'da başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    9. İnşaat firmasına ait depo alev alev..
    10. Zonguldak’ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
    11. Sinagog saldırganı manifesto..
    12. Ölümlerin üçte biri kalp damar..
    13. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 -..
    14. Ara Güler Sergisi, Londra'da ilk 10..
    15. Ertuğrul Ersoy: "Gerekirse öleceğiz"
    16. Marmaray’ın üzerine çıkan bir kişi..
    17. Maçın ardından
    18. Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye’de..
    19. Uygur Türkleri Stockholm’de Çin’i..
    20. Zonguldak'ta iki kamyonet çarpıştı: 1..
    21. Meteoroloji'den çok kritik uyarı!
    22. Olaylı maçın galibi Isparta Davrazspor..
    23. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - MKE..
    24. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    25. "Batı, Mevlana'yı pozitif psikoloji..
    26. Düşme hattında yer alan Bursaspor’a..
    27. Golf: Turkish Airlines Challenge
    28. Dünyayı ayağa kaldıran rapor ortaya..
    29. Marmaray'ın üzerine çıkan şahıs..
    30. Orhan Kaynak: "Cezayı kestiler"
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    AK Partili Başkan'dan talimat: Kimse kullanamayacak
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler: Onu terörist olarak görmüyorum
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    Hakan Fidan'dan sürpriz ziyaret! Geçtiğimiz günlerde gitmiş
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    25 yıl sonra gelen itiraf! Büyük katliamda İsrail parmağı
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...
    Karamollaoğlu: Yüksek oy alamadık, ama...

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    İmamoğlu'ndan kritik atamalar!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!
    Erdoğan'dan SP liderine: Elimi sana öptürmem!