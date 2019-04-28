Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
- Teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic'e kupasını, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile TTF Başkanı Cengiz Durmuş verdi28 Nisan 2019 Pazar 19:42
İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat Petra Martic, ödülünü aldı.
Esenyurt'taki Spor Toto Tenis Park'ta yapılan final müsabakasının ardından gerçekleştirilen ödül törenine, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi katıldı.
Organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) şampiyonluğunu elde eden Martic'e kupasını, Mehmet Baykan ile Cengiz Durmuş takdim etti.
Finalde Martic'e mağlup olarak ikincilikle yetinmek zorunda kalan Çek tenisçi Marketa Vondrousova'ya ise ödülünü Gökhan Mendi verdi.
Ödül töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
YORUM YAZ