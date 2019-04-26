Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Teklerde çeyrek final müsabakaları sona erdi



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde yarı finalistler belli oldu. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatı'nın desteğiyle Türkiye Tenis Federasyonunun ev sahipliğinde 12'ncisi düzenlenen 250 bin dolar para ödülü toprak kort turnuvasında beşinci gün geride kaldı. Çeyrek finalde mücadele eden turnuvanın 6 numaralı seribaşı dünya 40 numarası Hırvat Petra Martic, Fransız Kristina Mladenovic'i çekişmeli geçen maçta 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Çeyrek finalin son maçında ise iki Rus sporcu karşı karşıya geldi. Margarita Gasparyan, Veronika Kudermetova'yı 2-0 mağlup ederek yarı finalist oldu. TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tekler yarı final eşleşmeleri şöyle: Petra Martic (Hırvatistan)-Margarita Gasparyan (Rusya) Barbora Strycova (Çekya)-Marketa Vondrousova (Çekya)





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