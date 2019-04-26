Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup - Çiftlerde Avustralyalı Monique Adamczak-Jessica Moore ikilisi, yarı finale çıktı



İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Avustralyalı Monique Adamczak-Jessica Moore ikilisi, yarı finale yükseldi. Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı sporcular Monique Adamczak ile Jessica Moore, Çekya'dan Barbora Strycova-Marketa Vondrousova ikilisi ile karşılaştı. Barbora Strycova'nın sakatlığı sebebiyle Çek tenisçilerin karşılaşmaya çıkmaması üzerine Avustralyalı sporcular adlarını yarı finale yazdırdı. Monique Adamczak-Jessica Moore çifti, yarı finalde Çinli Alexa Guarachi ve ABD'li Sabrina Santamaria ikilisi ile mücadele edecek.

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