Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Cup
- Çiftlerde Avustralyalı Monique Adamczak-Jessica Moore ikilisi, yarı finale çıktı26 Nisan 2019 Cuma 16:21
İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Avustralyalı Monique Adamczak-Jessica Moore ikilisi, yarı finale yükseldi.
Esenyurt'taki Spor Toto Tennis Park'ta gerçekleştirilen organizasyonda, çiftler çeyrek final mücadelesinde Avustralyalı sporcular Monique Adamczak ile Jessica Moore, Çekya'dan Barbora Strycova-Marketa Vondrousova ikilisi ile karşılaştı.
Barbora Strycova'nın sakatlığı sebebiyle Çek tenisçilerin karşılaşmaya çıkmaması üzerine Avustralyalı sporcular adlarını yarı finale yazdırdı.
Monique Adamczak-Jessica Moore çifti, yarı finalde Çinli Alexa Guarachi ve ABD'li Sabrina Santamaria ikilisi ile mücadele edecek.
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