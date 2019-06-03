0553 313 94 23

Tenis: Fransa Açık

Tek erkeklerde Djokovic, tek kadınlarda Halep çeyrek finale yükseldi

03 Haziran 2019 Pazartesi 22:52
Tenis: Fransa Açık


İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 9. gününde tek erkeklerde Novak Djokovic ile tek kadınlarda Simona Halep, çeyrek finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 9. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 4. turda karşılaştığı klasmanın 45. sırasında yer alan Alman Jan-Lennard Struff'u bir saat 33 dakika süren mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kariyerinde biri Fransa Açık olmak üzere 15 grand slam şampiyonluğu bulunan 32 yaşındaki Djokovic'in çeyrek finaldeki rakibi, İtalyan Fabio Fognini'yi eleyen 5 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev oldu.

Turnuvada 4 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 14 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils'i bir saat 48 dakika sonunda 6-4, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı. Geçen yılın finalisti Thiem çeyrek finalde, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu saf dışı bırakan 10 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile eşleşti.


- Kadınlarda Halep zorlanmadan çeyrek finalde


Tek kadınlar 4. turunda 3 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaştı.

Rakibini 45 dakika süren maçta zorlanmadan 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen son şampiyon Halep, çeyrek finale kalmayı başardı.

Halep çeyrek finalde, İspanyol Aliona Bolsova'yı eleyen 17 yaşındaki ABD'li Amanda Anisimova ile korta çıkacak.


- Federer ve Nadal korta çıkacak


Turnuvada yarın, çeyrek final maçları başlayacak.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 7 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori ve dünya 3 numarası İsviçreli Roger Federer ile 24 numaralı seribaşı İsviçreli Stan Wawrinka karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 7 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens ile 26 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Johanna Konta ve 31 numaralı seribaşı Hırvat Petra Martic ile Çek Marketa Vondrousova mücadele edecek.







Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 22:52
  1. Fransa Açık
  2. Novak Djokovic
  3. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    1. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    2. ABD'de 12 milyon hastanın bilgileri..
    3. Muğla'daki cinayet
    4. Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı
    5. "Ben şartlı evetini kabul ediyorum"
    6. Fenerbahçe Beko finale çok yakın
    7. Kassam'dan "mali destek" talebiyle cep..
    8. Karabük'te uyuşturucu operasyonu
    9. Meteoroloji'den o illere uyarı!
    10. İtalya Başbakanı Conte'den hükümet..
    11. Amasya’nın sağlık filosuna 11 yeni araç
    12. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    13. Hatay'da Bayırbucak Türkmenlerine iftar
    14. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    15. Jandarmadan tarım işçilerinin..
    16. Alperenler Vakfından Bayırbucak..
    17. Yaralı asker Elazığ’da tedavi altına..
    18. AK Parti Malazgirt ilçe teşkilatı..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    20. Tenis: Fransa Açık
    21. Amasya'da trafik kazaları: 4 yaralı
    22. Manisa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
    23. Özbekistan'da Ramazan Bayramı..
    24. Semenya, 800 metrede yarışabilecek
    25. Adana Demirspor'da transfer
    26. Kırgızistan'da mafya liderinin serbest..
    27. Mafya babası gibi... Trump'tan..
    28. Orta Doğu ülkelerinin 7'sinde Ramazan..
    29. Meteorolojiden yağış uyarısı
    30. KKTC Başbakanı'ndan "Erdoğan ile..
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Numan Kurtulmuş araştırma sonucunu paylaştı! AK Parti yüzde 65
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular