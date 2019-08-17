Tenis Doğu Ligi’nde sekizinci yıl heyecanı Gaziantep’te yaşanacak Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi’ne sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun (TTF) tenisi ülkenin her köşesine yayma misyonuyla hayata geçirdiği Doğu Ligi’ne sekizinci yılında Gaziantep ev sahipliği yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TTF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 19-24 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi’nde 19 ilden 63 takımın katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda yaklaşık 400 sporcu mücadele edecek.

Bugüne dek Ağrı, Batman, Erzurum ve Malatya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda geçen yıl kadınlarda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tenis Kulübü, erkeklerde ise Malatya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kompleksi’nde organize edilen 2019 Doğu Ligi’nin açılış seremonisi 19 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.