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Tenis: Davis Kupası

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın, Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de deplasmanda Danimarka ile yapacağı 1. tur serisinin maç programı belli oldu

12 Eylül 2019 Perşembe 21:29
Tenis: Davis Kupası


İSTANBUL (AA) - Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı'nın, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Küme'de deplasmanda Danimarka ile yapacağı 1. tur serisinin maç programı ev sahibi Danimarka'nın Vejlby-Risskov Hallen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Yarın ve 14 Eylül tarihlerinde kapalı alanda ve sert zeminde gerçekleşecek organizasyonda serinin ilk gününde iki tekler maçı oynanacak.

TSİ 17.00'de başlayacak ilk karşılaşmada Cem İlkel, Christian Sigsgaard ile mücadele edecek. İkinci müsabakada ise Altuğ Çelikbilek ile Holger Vitus Nodskov Rune korta çıkacak.

Serinin ikinci günündeki çiftler maçında Sarp Ağabigün-Yankı Erel ile Johannes Ingildsen-Frederik Lochte Nielsen karşılaşacak.

Dördüncü maç Cem İlkel-Holger Vitus Nodskov Rune arasında, beşinci maç ise Altuğ Çelikbilek-Christian Sigsgaard arasında oynanacak.



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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:29
  1. Danimarka
  2. tenis
  3. Türkiye Tenis Federasyonu

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