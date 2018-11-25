Tenis: Davis Kupası





ANKARA (AA) - Teniste, erkek milli takımlar düzeyinde yapılan Davis Kupası'nı, Fransa'yı 3-1 yenen Hırvatistan kazandı.

Fransa'nın Lille kentindeki Pierre Mauroy Stadı'nda düzenlenen Davis Kupası finalinde, Lucas Pouille, Jeremy Chardy, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut ve Jo-Wilfried Tsonga'dan oluşan ev sahibi ülkenin takımı ile Marin Cilic, Borna Coric, Franko Skugor, Mate Pavic ve Ivan Dodig'in yer aldığı Hırvatistan Milli Takımı karşılaştı.

Hırvatistan, Borna Coric'in Jeremy Chardy'yi 3-0 (6-2, 7-5, 6-4), Marin Cilic'in de Jo-Wilfried Tsonga'yı 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) yenmesiyle 2-0 öne geçti.

Pierre-Hugues Herbert ile Nicolas Mahut, Ivan Dodig-Mate Pavic çiftini 6-4, 6-4, 3-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek Fransa'nın skoru 2-1'e getirmesini sağladı.

Fakat Marin Cilic, Lucas Pouille ile oynadığı maçı 3-0 (7-6, 6-3, 6-3) kazanarak Hırvatistan'ı şampiyonluğa taşıdı.

Hırvatistan, 2005'ten sonra ikinci kez kupanın sahibi oldu.