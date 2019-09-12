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Tenis: American Express İstanbul Challenger

Turnuvada çeyrek finalistler belli oldu

12 Eylül 2019 Perşembe 20:53
Tenis: American Express İstanbul Challenger


İSTANBUL (AA) - American Express İstanbul Challenger TED Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükselen isimler belli oldu.

TED Kulübü kortlarında yapılan turnuvada 1 numaralı seribaşı Ugo Humbert yoluna devam ederken, eski şampiyonlardan Denis Istomin beş maç puanı çevirerek kazandı.

Bu sene 71. kez düzenlenen American Express İstanbul Challenger TED Open'da dördüncü gün maçları sona erdi.

Denis Istomin, 2 saat 26 dakikalık zorlu bir mücadelenin ardından tur atlamayı başardı. Roberto Marcora'ya ilk seti 6-3 kaybeden Istomin, ikinci seti aynı skorla kazanırken, son bölümde beş maç puanı çevirdi 7-6 (9) ile tur atladı.

Geriden gelerek kazanan isimlerden 23 yaşındaki Çek raket David Poljak, 17 numaralı seribaşı Matteo Viola'yı 6-7, 6-4, 6-4'le geçerken, Hollandalı Botic Van de Zandschulp ise Lucas Miedler'i 1-6, 6-1, 6-3 mağlup etti.

Organizasyonun 1 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert, vatandaşı Hugo Grenier'i 6-2, 6-4'le geçti.

Turnuvanın beşinci gününde yarın teklerde çeyrek final, çiftlerde ise yarı final karşılaşmaları oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Ugo Humbert-Ruben Bemelmans

Blaz Kavcic-Nicola Kuhn

Botic Van de Zandschulp-David Poljak

Denis Istomin-Aleksandr Nedovyesov

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 20:53
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