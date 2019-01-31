Tenis: 14 Yaş Kış Kupası - Adana'da düzenlenen organizasyonda tek erkeklerde Deniz Penciu, tek kızlarda ise Defne Obuz kupaya uzandı



ADANA (AA) - Teniste 14 Yaş Kış Kupası müsabakaları tamamlandı. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) tarafından, kulüp kortlarında gerçekleştirilen organizasyona Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 90 tenisçi katıldı. Dokuz gün süren turnuvada tek erkeklerde Deniz Penciu şampiyon oldu. Çift erkeklerde ise Sarp Motorcu ve Demir Halisdemir ikilisi kupaya uzandı. Tek kızlarda Defne Obuz birinciliği elde ederken, çiftlerde ise Defne Obuz-Defne Şeker ilk sırayı aldı. Maçların ardından düzenlenen törenle, dereceye girenlere kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin tarafından verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.