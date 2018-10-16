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Tencere tava yüzünden ölüyoruz

Çelik tencere bile olsa çizilmiş, aşınmışsa ondan uzak durmak gerekiyor.

16 Ekim 2018 Salı 16:16
Tencere tava yüzünden ölüyoruz


Teknoloji binbir yenilik getiriyor. Hayatımızı kolaylaştırıyor. Fakat bu arada birtakım kirlilik ve sağlık sorunlarına da yol açıyor. Teflon tecere ve tavalar bunlardan birisi. İlk çıktıklarında büyük ilgi gördü. Peşpeşe yeni markalar türedi. Evlerde yerli yabancı bir sürü teflon üreticisinin tencere ve tavaları ile doldu.

Fakat bir gün, “Bunların çizikleri, aşınmışları kanserojen!” şeklindeki ürkütücü söylenti patlak verdi. Üreticiler halkın tedirginliğini gidermek için, “Lütfen metal çatal kaşık değdirmeyin, çizilmiş ürünleri kullanmayın” gibi uyarılar yapmaya başladı..

Aslında bu uyarılar, söylentileri bir anlamda doğruluyordu. Gerçekten çizilmiş, aşınmış teflon berbat kimyasal hastalıklara zemin hazırlamakta..

Teflonun dikkat çeken en önemli noktalarından bir tanesi, içerisinde bulunan ve yapışmayı önleyen bazı kimyasalların tiroid bezinin işleyişini bozabileceğine dair güçlü kanıtlar olması. Zira tiroit hastalığına sahip olanların bezlerinde teflonda yer alan kimyasalların daha fazla bulunduğu saptanmış durumda ve dolayısıyla teflonun tiroit bezi ile direkt olarak bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 16:16
  1. tencere
  2. tava
  3. sağlıksız

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